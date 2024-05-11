Kağıthane'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kağıthane\'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak'ta seyir halindeki bir araç, yağmurun etkisiyle kayarak kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara çarptı. Kazada 3 araç hasar görürken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.05.2024 12:25
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Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak'ta seyir halindeki Anıl İ. yönetimindeki 34 HCU 818 plakalı araç iddiaya göre, yağmurun da etkisiyle kaymaya başladı.

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen Şener B'nin kullandığı 34 FNE 209 plakalı araba ile 34 GM 6008 plakalı Alparslan S'nin kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 GM 6008 plakalı araç trafik ışıklarının olduğu direğe, 34 FNE 209 plakalı araba ise kaldırıma vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Anıl İ. ile yanındaki yolcu yaralanırken, diğer yaralı Alparslan S. sıkıştığı aracından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından basın mensuplarına konuşan Şener B, diğer araçla kırmızı ışıkta beklerken Anıl İ'nin aracıyla aralarına girdiğini belirterek, "Bana vurunca yavaşladı. Kaza yola da taşabilirdi." dedi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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