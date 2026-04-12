Kağıthane\'de Yangın Paniği

Yangın, saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanında çıktı. İş hanının giriş katında bulunan tekstil atölyesinden yükselen dumanlar kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

EKİPLERİN DUMAN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle iş hanındaki tahliye çalışmaları sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.