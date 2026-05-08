Kağıthane'de yangın paniği

Kağıthane'de metruk yapıdan bitişikteki 5 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, metruk yapının yanındaki 5 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, itfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı binanın sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.