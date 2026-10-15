Kağıthane'deki parkta kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu

Kağıthane'deki parkta kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki parkta kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kağıthane'de bir kişi parkta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki parkta henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri parkın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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