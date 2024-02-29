Kağıthane\'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Güncel

Kağıthane'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri tarafından 20 Şubat'ta Kağıthane'deki bir iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmesi, 23 Şubat'ta da Sarıyer'deki polis uygulama noktasında terk edilen araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde ekipler, ele geçirilen silahların Kağıthane'deki iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığını tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.