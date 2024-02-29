Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Kağıthane\'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından yapılan çalışmalar sonucunda silahların kullanıldığı iş yerinin tespit edilmesiyle birlikte şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

29.02.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri tarafından 20 Şubat'ta Kağıthane'deki bir iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmesi, 23 Şubat'ta da Sarıyer'deki polis uygulama noktasında terk edilen araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde ekipler, ele geçirilen silahların Kağıthane'deki iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığını tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kağıthane, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 14:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement