Kağıthane ve Sarıyer\'de akşam sağanağı ulaşımı aksattı, bir minibüs çukura düştü

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE ve Sarıyer'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından, akşam saatlerinde Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran yağış nedeniyle her iki ilçede bazı yollar göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle ulaşım güçleşirken, sürücüler suyla kaplanan yollardan geçmeye çalıştı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Çeliktepe'de yağış sonucu yumaşayan toprak bir evin bahçesine doldu.Diğer yandan Kağthane Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışması devam eden sokakta yapğış sonrası kapalı kasa minibüs çukura düştü.