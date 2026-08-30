Kağızman'da Sel Anı Kamerada - Son Dakika
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Kağızman'da Sel Anı Kamerada

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Kars'ın Kağızman ilçesinde ani sel, dere mahallesinde tarım arazilerine zarar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağış nedeniyle Kağızman ilçesinde sel meydana geldi.

Dere Mahallesi'nde aniden gelen ve çok sayıda ağaç parçasını taşıyan sel suları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel sularının geçtiği bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.

Kağızman Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da Sel Anı Kamerada - Son Dakika

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