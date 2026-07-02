Kağızman'da Yapay Zeka ile Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika
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Kağızman'da Yapay Zeka ile Erken Uyarı Sistemi

02.07.2026 11:11
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Kağızman'da sistem, çiftçileri iklim riskleri konusunda önceden uyararak ürün kaybını engelliyor.

Türkiye'de yalnızca Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli uzun elma ile endemik kayısı üreticileri, kurulan yapay zeka destekli erken uyarı sistemi sayesinde don, hastalık, zararlı ve olumsuz hava koşullarına karşı önceden bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Kağızman'da kurulan Tahmin ve Uyarı Sistemi, meyve bahçelerinde sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve toprak gibi çevresel verileri anlık takip ederek tarımsal üretimi etkileyebilecek riskleri önceden belirliyor.

Sistemden elde edilen veriler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekiplerince saha gözlemleriyle değerlendiriliyor.

Hastalık ve zararlı riski ile don, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi olumsuzlukların tespit edilmesi halinde üreticilere cep telefonu ve e-posta aracılığıyla uyarılar gönderiliyor.

Tarımsal meteoroloji istasyonu ile çalışan sistem, yapay zeka destekli analizler sayesinde üreticilere ilaçlama gerekip gerekmediği, uygulanacak ilacın zamanı ve alınması gereken önlemler konusunda da yol gösteriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kağızman'ın, Aras Havzası'nda meyveciliğin yoğun yapıldığı önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 1 milyon kayısı ağacının bulunduğunu belirten Aydın, Türkiye'de yalnızca Kağızman'da yetiştirilen coğrafi işaretli uzun elmanın da bölge ekonomisi açısından önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Meyve bahçelerinde erken uyarı sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bu yıl sistemi ilçede faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Üreticilerin hastalık, zararlı ve iklim koşullarına karşı zamanında önlem almasını amaçladıklarını anlatan Aydın, bu sistemle önceden biligilendirilen çiftçilere tedbir almaları konusunda mesaj ve mail gönderdiklerini anlattı.

Zarar gelmeden önce tespit yapıyorlar

İl Müdürü Enver Aydın, şunları kaydetti:

"İklime bağlı çeşitli hastalıklar ve zararlılara karşı tedbirlerin alınması için arkadaşlarımız gereken eğitimi veriyor. Bu cihaz bitkinin yapraklanma döneminde ve değişimini veya sistem içerisindeki feromon tuzakları dediğimiz bölgedeki zararlıların hangi çeşitte, ne kadar yoğunlukta olduğunu tespit ediyor. Aynı zamanda toprağın, havanın, nemini, rüzgar şiddetini ve yağış miktarını önceden tahmin ediyor.

Kayısı ve coğrafi işaretli uzun elma bahçelerinde bu sistemleri kurmaya devam edeceğiz, ilkini kurduk faaliyete aldık bildirimler göndermeye başladı. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerimizde buna benzer sistemleri kurarak vatandaşlarımızın tedbir almaları, ürettikleri ürünlerin heba olmasını engellemek amacıyla önceden bilgilendirmeyi sağlamış olacağız."

Sistemin faydasını gördüler

Aşağı Kümbet Mahallesi Muhtarı ve üretici Adem Adıyaman da üreticilerin sistemi kullanmaya başladıktan sonra faydasını gördüğünü söyledi.

Erken uyarılar sayesinde ilaçlama zamanını daha doğru belirleyebildiklerini ifade eden Adıyaman, sistemin hem gereksiz ilaç kullanımını azalttığını hem de ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da Yapay Zeka ile Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika

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