Kahire\'de Bağlama Kursu Başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü, Türk müziği ve kültürünü tanıtmak amacıyla 10 kursiyerin katılımıyla bağlama kursu başlattı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de başlayan kurs, 6 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasında toplam 32 ders saati şeklinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, programın katılımcılara bağlama çalmanın temel kurallarını ve tekniklerini kazandırmanın yanı sıra Türk halk müziğinin en seçkin örneklerini tanıtmayı amaçladığı ifade edildi.

Program kapsamında, enstrümanın tarihi, yapısı ve Türk müzik mirasındaki yeri hakkında derslerin de yer alacağı, böylece katılımcıların enstrümanın kültürel ve sanatsal boyutlarını tanıma fırsatı bulacağı belirtildi.

Kursun eğitmenliğini yapan Mısırlı sanatçı Muhammed Yahya, bağlamanın en köklü Türk müzik aletlerinden biri olduğunu ve diğer telli çalgılardan ayrılan kendine özgü bir ses karakterine sahip olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 15 yıl önce Türkçe eğitim almaya başladığı Yunus Emre Enstitüsünde bağlama kursunun eğitmenliğini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yahya, "Mısır'da henüz geniş çapta tanınmayan bağlama enstrümanını öğretmek üzere buraya eğitmen olarak dönmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kahire'de 2010 yılında açılan Yunus Emre Enstitüsü, bu tarihten itibaren Türkçe dil kurslarının yanı sıra kültür ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.