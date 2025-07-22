Kahire'de Çin-Mısır İlişkileri Semineri

KAHİRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) çerçevesinde Çin-Mısır ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesine yönelik seminere katılan konuklar, 20 Temmuz 2025.
Çin'in Mısır Büyükelçiliği ve Mısır Dış İlişkiler Konseyi pazar günü başkent Kahire'de ortaklaşa bir seminer düzenledi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
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