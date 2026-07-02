Kahire'de Filistinli ve Mısırlı ailelere yardım - Son Dakika
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Kahire'de Filistinli ve Mısırlı ailelere yardım

02.07.2026 12:06
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğinde bir araya gelen 270 Filistinli ve Mısırlı aileye gıda ve nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğinde bir araya gelen 270 Filistinli ve Mısırlı aileye gıda ve nakdi yardım desteğinde bulunuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, büyükelçilik konutunda, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği işbirliğiyle "Filistinli ve Mısırlı Ailelerle Buluşma" adı altında bir program düzenlendi.

Etkinliğe 220'si Filistinli, 50'si Mısırlı olmak üzere toplam 270 aile katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın katkılarıyla ailelere gıda ve nakdi yardımların ulaştırıldığı programa basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ile Mısırlı ve Filistinli sanatçılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte sahne alan Mısırlı şarkıcı Alaa Eyub, Arapça ve Türkçe eserler seslendirdi. Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserlerinin yanı sıra "Sağım Yalan Solum Yalan" adlı Türk parçasını da seslendiren Eyub, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"Filistin davasının gündemden düşmesine müsaade etmeyeceğiz"

Programda misafirlere hitap eden Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Gazze'de savaşın başladığı günden bu yana tüm imkanlarını seferber ettiğini ve Filistinlilerin sesini her platformda duyurmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Mısır, ABD ve Katar ile birlikte 13 Ekim 2025'te Şarm el-Şeyh'te imzalanan barış planında asli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Şen, Gazze Barış Planı'nın uygulanması yönündeki çabaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Şen, "Türk milletinin hassasiyetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur ve mazlumlara sahip çıkan duruşu doğrultusunda, Filistin davasının küresel gündemden düşmesine asla müsaade etmeyeceklerinin" altını çizdi.

Büyükelçi Şen ayrıca, Gazze'deki barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi ve İsrail'in birinci aşamaya ait yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda koordinasyonun devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in kuşatma ve insansızlaştırma planlarına tepki

Türkiye'nin öncelikli görevinin, Mısır gibi kardeş ülkelerle birlikte Gazzelilerin yaralarına merhem olmak olduğunu dile getiren Şen, "Filistinlilerin diğer halklar gibi kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında barış, huzur ve güven içinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olduklarını ve Filistin davasının Filistin halkı olmadan yaşamayacağını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi boşaltma planından vazgeçmediğini belirten Şen, İsrail hükümetinin ve özellikle aşırılıkçı kesimin Gazze'ye uyguladığı tek taraflı kuşatma ile Batı Şeria'da "yasa dışı yerleşimciler" aracılığıyla Filistin'in bütünlüğünü parçalama emellerinin artık tüm dünya tarafından reddedildiğini vurguladı.

Şen, konuşmasında 100 binden fazla Gazzeliye şefkatle kucak açan Mısır'a ve halkına da teşekkür ederek, misafirlerle tek tek ilgilendiği programı, "Yaşasın Filistin, yaşasın Türkiye, yaşasın Mısır" sözleriyle sonlandırdı.

Kaynak: AA

Kahire Büyükelçiliği, Dış Politika, Türkiye, Kahire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de Filistinli ve Mısırlı ailelere yardım - Son Dakika

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