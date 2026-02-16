Kahire'de Ramazan Coşkusu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde, ramazan ayı, ışıklandırmalar, fenerler ve çeşitli süslemelerle karşılanıyor.

Kentin kalbinde yer alan tarihi Seyyide Zeyneb bölgesinin köklü atmosferinde, Seyyide Zeyneb Camii'ni süsleyen ve ramazan ayına özek ışıklar yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Ramazan fenerleri ve "ramazanlık" ürünlerin satıldığı geçici çadır ve stantlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da festival havasını andıran bir atmosferde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Bölge, akşam saatlerinde ışıkların belirginleşmesiyle adeta görsel bir şölene sahne oluyor.

Kutsal ayın yaklaşmasıyla semti karakterize eden hareketlilik artarken, ramazana özgü süs eşyaları ve gıda ürünlerine olan talep de yükseliyor.

Mısır'da ramazan ayını karşılama geleneği, nesilden nesle aktarılan köklü ritüellerle şekilleniyor, kutsal aya kendine özgü bir neşe ve karakter kazandırıyor.

Neşe fenerleri

Dükkanlardan birinde 13 yaşındaki bir çocuk, kız kardeşiyle farklı seçenekler arasından bir ramazan feneri seçmeye çalışıyor.

Bölge, balon tutan küçük bir kızın annesini fener almaya ikna etmeye çalıştığı, bir babanın ise ailesiyle birlikte ahşap, plastik, teneke ve kartondan yapılmış fenerler arasında tercih yaptığı anlara sahne oluyor.

Boyut ve kalitesine göre fiyatları 50 Mısır cüneyhinden (yaklaşık 1 dolar) 1000 cüneyhe kadar değişen çok sayıda fener tezgahları süslüyor.

Ziyaretçiler, bölgede gelenekselleşmiş bir uygulama olarak fenerlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Bu bölge, Mısır'da ramazan alışverişinin en bilinen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dükkanlardan geleneksel ramazan şarkıları da eksik olmuyor. Ramazan fenerleri, ilk olarak Mısır'da Fatımi Devleti döneminde, 969 yılında ortaya çıktı ve zamanla ramazan ayının sembollerinden biri haline geldi.

Seyyide Zeyneb bölgesini cazip kılan yalnızca fenerler değil ramazan öncesinde ailelerin vazgeçilmez alışveriş ürünlerinden olan kuru meyve ve çerez tezgahları.

Mısırlılar için hurma ve süt, iftar topunun atılması ve akşam ezanının okunmasının ardından orucu açarken ilk tercih edilen tatlar arasında yer alıyor, çoğu zaman bu ikiliye çeşitli kuruyemişler de eşlik ediyor.

Festival havası

Alım satımın ortasında fes takıp bastonla dans eden bir satıcı, etrafında festival andıran bir kalabalık oluşturuyor. Özellikle çocuklar bu neşeye katılırken, bazı ziyaretçilerin de fes taktığı görülüyor.

Bu renkli görüntüler, ramazan öncesinde Mısır'ın büyük pazarlarında her yıl tekrarlanan manzaralar arasında yer alıyor.

Köklü gelenek

Mısırlı sosyoloji profesörü Samiya Hızır, AA muhabirine "Mısır, Arap ve İslam dünyasının kalbidir ve köklü geleneklere sahiptir. Ramazanı coşkuyla karşılamak da bu geleneklerin başında gelir." dedi.

Hızır, "Mısır'da ramazanın en belirgin özelliklerinden biri, ülke genelinde sokakları süsleyen ışıkların ve fenerlerin yaygın biçimde sergilenmesidir." diye konuştu.

Mısırlı akademisyen, ailelerin, çocuklarına ramazan sevincini yaşatmak için bu pazarlara geldiklerini aktararak bunun, nesilden nesle aktarılan bir kültür olduğunu vurguladı.

Hızır, maddi zorluklara rağmen fener ve kuru meyve satın alma konusundaki ısrarın, "bir neşe üretme ve bu neşeyi gelecek kuşaklara aktarma biçimi" olduğunu ifade etti.