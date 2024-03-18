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Kahraman şehitlerin eşyaları Türkiye'nin ilk müzesinde sergileniyor

SİVAS - 2003 yılında Sivas'ta kurulan Şehitler Müzesi'nde kahramanların eşyaları sergileniyor. Mektup, şiir, çakmak gibi emanetlerin sergilendiği müzelerde 154 şehidin eşyaları bulunuyor.

Sivas'ta 2003 yılında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği binasında kurulan Şehitler Müzesi'nde Sivaslı şehitlerin eşyaları sergileniyor. Türkiye'nin ilk Şehitler Müzesi olma özelliğini taşıyan müzede şehadet şerbetini içmiş onlarca şehidin geride bıraktığı eşyalar özenle korunuyor. Mektup, şiir, çakmak, kamuflaj gibi birçok eşyanın sergilendiği müzede 9 aylıkken teröristlerce şehit edilen Bedirhan bebeğin de emziği ve yeleği bulunuyor.

"Şehitlerimizi unutturmamak için çaba sarf ediyoruz"

Müzenin Türkiye'de tek olduğunu ifade eden Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Dernek binamızda Türkiye'nin ilk şehitlerin emanetlerinin sergilendiği müzemiz var. 2003 yılında kurulan bir müzedir. Şehit sayımız çok olduğu için dernek binamızdaki müze dolduğu için 2009 yılında Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde 2'nci müzemizi açtık. Bu iki müzede şehitlerimizin emanetlerini sergilemekteyiz. Buradaki amacımız bu vatan için bedel ödemiş, kanını dökmüş kahramanların emanetlerini sergileyip buraya gelen, ziyaret eden gençlere, devlet erkanına, Sivas halkına ve tüm Türkiye'den gelen vatandaşlara şehitlerimizi unutturmamak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Birbirinden kıymetli eşyalar özenle saklanıyor

Kahraman şehitlerin çocukluk yıllarında kalma eşyalarının da sergilendiğini ifade eden dernek başkanı Fatih Deveci, "Şehitlerimiz şehadet şerbeti içtikten sonra ailelerinin bize bıraktığı emanetleri var, bunların içerisinde çocukluk yıllarından oyuncakları, askerlik döneminde kullandıkları kıyafetleri, özel eşyaları, tıraş takımları var. En önemlisi de 90'lı yıllarda haberleşme aracı olarak kullandıkları mektuplar var. Teknoloji o zamanlarda bu kadar gelişmiş değildi, sadece mektupla haberleşme oluyordu. Kahramanlarımızın belki şehit olmadan bir gün önce belki iki gün önce gönderdikleri mektuplar var burada. Annesi ile birlikte babasını ziyaret ettikten sonra dönüşte katledilen Bedirhan bebeğin emziği ve yeleği var. Doğum gününde şehadet şerbetini içen Kenan Ardıç'ın kamuflajı var. Onu anlattığımızda çocuklar çok etkileniyorlar. Şehit olduğunda küçük kızı 3 yaşlarında olan Tevfik Ayhan Gençleşen var. Okuma yazma öğrendikten sonra babasının adına duygu ve düşüncelerini yazmış olduğu bir mektupta var. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan tek gazeteci şehidimiz Adem Yavuz'un da eşyalarını burada sergilemekteyiz. Şehitler Müzesi'nde toplam 154 tane şehidimizin emaneti sergilenmektedir. Bugün de 3 şehidimizin emanetini Yukarı Tekke Garnizon Şehitliğimizde yerlerine yerleştireceğiz" şeklinde konuştu.