Kahramanım Mehmetçik ve Vatan Yarışması Sonuçlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasının sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışması sonuçlandı. Sanal medyadan gerçekleşen oylama ile dereceye giren eser sahibi öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.