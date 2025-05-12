Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Şehit Annelerine Ziyaret

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Çırpanoğlu, "Başta tüm şehit anneleri olmak üzere karşılıksız iyiliğin timsali tüm annelerin günü kutlu olsun" dedi.

Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret eden Başkan Çırpanoğlu, "Vatan için canını feda eden kahramanların annelerine ne kadar minnet göstersek az" sözleriyle, şehit annelerinin sadece özel günlerde değil her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çırpanoğlu, "Başta tüm şehit anneleri olmak üzere karşılıksız iyiliğin timsali tüm annelerin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bu özel günde yakın zamanda vefat eden 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'nın eşini de yalnız bırakmayan Çırpanoğlu, aileye sabırlar dileyerek Zorova'nın eşinin Anneler Günü'nü kutladı.