Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu\'ndan Oğuz\'a Sert Yanıt

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi 2024 yılı aralık ayı olağan meclis toplantısında önceki dönem Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a yanıt veren Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Serhat Bey KazanBel Beton firmasını bize 750 bin TL zararla bıraktı" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, meclis toplantısında, bir kongrede konuşan önceki dönem Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a yanıt verdi.

Yanlış ve yalanın arasında fark olduğunu vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Yalan dediğimiz şey bilinçsizce yapılır. 8 aydır ortalarda görünmeyen siyasi figür iki gün önce çıktı beni karalamaya çalıştı. KazanBel Beton firmamızın seçim sonrası 40 gün kapatıldığını iddia etti. Üstüne üstlük bu süre zarfında 120 milyon TL değerinde şirketin zarara uğratıldığını söyledi. Serhat Bey KazanBel Beton firmasını bize 750 bin TL zararla bıraktı zararla" diye konuştu.

Başkan Çırpanoğlu, 2023 yılı ile 2024 yıllarının aynı aylarında yapılan hesaplamalar doğrultusunda geçen döneme oranla iki kat daha fazla kar elde ettiklerini dile getirdi. Bir firmada liyakat ve doğru çalışma prensibinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Çırpanoğlu, "Serhat Bey'in zamanında 4 aylık sürede 15 milyon TL olan ciro bizim zamanımızda 30 milyon TL'ye çıkmış. Betondan kazandığımız sermayemizi bugün belediyemizin önünde gördüğün araçları alarak yeniden betona yatırdık" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl mart ayında da KazanBel Beton firması ile ilgili mali açıklamalarda bulunacağını aktaran Başkan Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"Satarken parayı Serhat Bey harcıyor, borcunu biz ödüyoruz"

"Bakalım 750 bin TL zarar açıklayan şirket bizim yönetimimizde ne kadar zarar veya kar elde edecek göreceğiz. Başkanlık yaptığı dönemde 96 milyon TL borç devralan kişi 720 milyon TL borç bıraktı. 7,5 katı borç yapmış. Sadece Ciğir Mahallesi'nde bulunan ve Serhat Bey döneminde satılan arazilerin bugün ki değeri 500 milyon TL! Satışı yapılan arazilerden 18 Milyon TL borcu da Serhat Bey bize bırakmış. Satarken parayı Serhat Bey harcıyor, borcunu biz ödüyoruz."

Connect Thermal Otel'in arazisi ile birlikte 33 milyon dolara satıldığını dile getiren Başkan Çırpanoğlu, Oğuz'un 2023 yılında atılan asfaltın hizmet bedelini ödemediğini açıkladı.

"Mansur Başkan'ın da dediği gibi 'Sağlı sollu gelsinler'"

Oğuz'un "Siyaset olsun da, ne olursa olsun" düşüncesi ile hareket ettiğini öne süren Başkan Çırpanoğlu, hakkında yapılan karalama kampanyaları, yalan ve iftiraların asılsız ve boşa çıktığını dile getirdi. Başkan Çırpanoğlu, "Mansur Başkan'ın da dediği gibi sağlı sollu gelsinler. Bizim siyasi kültürümüz belli siyasi nezaketimiz belli Allah'ın izniyle de hiçbir şeyin gücü yetmeyecek bizi yıkmaya çünkü biz yönetmeyi kafaya koyduk. En az 10 yıl Allah'ın izniyle Kahramankazan Belediyesi'ni yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çırpanoğlu, şöyle devam etti:

"KazanBel Net hibe ile gelen bir şirket olduğu için araştırılması gerektiğini savunduk"

"Var olan bir arsanın belediye tarafından kullanım hakkına bağlı olarak ele alınması ve farklı parseller ile birleştirilerek hisseli bir şekilde mal sahibi vatandaşlara satılması suretiyle 6 arazi satışı gerçekleştirdik. Buralar şuyulu araziler. Geriye kalan 14 arazinin satış işlemlerini Serhat Bey başlatmış."

Kahramankazan Belediyesi'ne ait olan Fen İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu arazinin satılmaya ve Salı Pazarı'nın bulunduğu arazinin taşınmaya çalışıldığını hatırlatan Başkan Çırpanoğlu, grup olarak red oyu kullandıklarını bu sayede satışa ve taşınmaya engel olduklarını vurguladı.

KazanBel Beton'a ilişkin kuruluş sürecinde red oyu kullandığı iddialarını da yanıtlayan Başkan Çırpanoğlu, KazanBel Beton'a red oyu kullanmadığını, aksine şirketin açılış törenine katılarak açılış kurdelesini beraber kestiklerini söyledi. Söylenen zaman diliminde KazanBel Net firmasının hibe yolu ile Kahramankazan Belediyesi'ne devredilmek istendiğini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "KazanBel Net hibe ile gelen bir şirket olduğu için araştırılması gerektiğini savunduk. Herhangi bir borcu harcı var mı? Eğer araştırılmadan alınsaydı bütün meclis üyelerine bugün zimmet çıkardı. Eski dönemden kaldı diye biz bu binayı kullanmayalım mı? Yeni bir hizmet binası arayışına mı girelim. Devlette devamlılık esastır" sözleriyle, tüm çabalarının Kahramankazan için olduğunu dile getirdi.