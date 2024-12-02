Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Yeni Hizmet Araçlarını Tanıttı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışı ile ilçeye kazandırdıkları hizmet araçlarını kamuoyu ile paylaştı. Çırpanoğlu, "Dişimizden artırarak ilçeye yeni hizmet araçları kazandırdık" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi'ne kazandırılan yeni hizmet araçlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. İlçeye 8 ayda kazandırılan araçları kurumun önünde bulunan park alanında sergileyen Başkan Çırpanoğlu, yapılan hizmetlerin ekonomik imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Nüfusuna oranla Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer aldıklarını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, usulsüzlük ve israfa karşı "Kayıp, kaçağı önledik" diyerek önlem aldıklarını vurguladı.

Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği, hizmet araçlarını ve maliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini dile getirerek, "Dişimizden artırarak ilçeye yeni hizmet araçları kazandırdık" ifadelerini kullandı. Toplamda 29 Milyon 667 Bin 268 TL tutarında yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, yeni hizmet araçlarının ilçeye 'hayırlı uğurlu' olmasını diledi.