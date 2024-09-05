Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Satı Kadın hakkında konuştu

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldığı programda, torunu olduğu Satı Kadın hakkında merak edilenleri anlattı.

Başkan Çırpanoğlu, ABB TV sunucusu Ayşe Sucu'nun programına konuk olarak merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Çırpanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın'ın (Hatı Çırpan) torunu olarak Satı Kadın hakkında merak edilenleri yanıtladı. Röportaj sırasında Satı Kadın'ın ünlenmiş ve dilden dile dolaşan ayran hikayesinden de bahsedildi.

Programda Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan'daki Soğucak Termal Kent'i tanıtarak, buradaki şifalı suyun önemini anlattı. Programda, Kahramankazan'ın yöresel lezzetleri ve Kahramankazan Belediyesi bünyesindeki Mahalle Kültür Evleri kursiyerlerinin sergilediği el emeği ürünler de tanıtıldı, Seymenler yöresel oyunlarını sergiledi.