Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesine destek veriyor. Ekip, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

22.08.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ormanlık alana sıçrarayan yangının söndürülmesine destek veriyor.

Kahramankazan Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangın için bölgede sürdürülen söndürme çalışmalarına katıldı. Sabahın ilk saatlerine kadar müdahaleye destek veren ekip, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

"Ormanlarımızı koruyalım, ciğerlerimiz yanmasın"

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, " AFAD'ın çağrısı üzerine komşu ilçemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürme çalışmalarına belediyemiz bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi'miz iile birlikte destek vermeyi sürdürüyoruz. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmaların ardından Şahinler Mahallesi'nde yükselen alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Bir daha yaşanmamasını umduğumuz yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, özellikle ormanlık alanlarda bulunan vatandaşlarımızın olası yangınlara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ormanlarımızı koruyalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, Belediye olarak bölgede süren çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika

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