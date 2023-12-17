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Kahramankazan Belediyesi, çamura saplanan aileyi kurtardı - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi, çamura saplanan aileyi kurtardı

Kahramankazan ilçesinde bir aile, otomobillerinin çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Belediye itfaiye ekipleri, aileyi kurtararak güvenli bir şekilde yakınlarına ulaştırdı.

Kahramankazan Belediyesi, çamura saplanan aileyi kurtardı
17.12.2023 - 09:57,
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Kahramankazan ilçesinde otomobilleri çamura saplanan aileyi belediye itfaiye ekipleri kurtardı.

Saray Mahallesi mevkisindeki çeşmeden su doldurmaya giden Erdoğan Ş. eşi ve engelli kızının içinde bulunduğu otomobil, patika yoldan geçerken çamura saplandı.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekip, aileyi Saraykent Sanayi Sitesi'nde bekleyen yakınlarına ulaştırdı. Araç da saplandığı çamurdan kurtarıldı.

Kaynak: AA
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Kahramankazan, İtfaiye, Saray, Son Dakika

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