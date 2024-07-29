Kahramankazan Belediyesi Ev Sahipliğinde 48. Hitit Rallisi Gerçekleşti - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi Ev Sahipliğinde 48. Hitit Rallisi Gerçekleşti

Ankara Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 48. Hitit Rallisi, Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğiyle gerçekleşti. Ralli, yarışseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

29.07.2024 10:43  Güncelleme: 11:50
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, motor sporları sevenlerinin bir araya geldiği 48'inci Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yaptı.

Ankara Otomobil Spor Kulübü tarafından üç yıl aradan sonra düzenlenen Hitit Rallisi, Kahramankazan Belediyesi'nin de aralarından bulunduğu sponsorların katkılarıyla gerçekleşti. Keçiören Belediyesi önünde verilen çıkışla başlayan rallinin kritik etaplarından ikisine Kahramankazan Belediyesi ev sahipliği yaptı. Kılıçlar ve Güvenç Mahallesi'nde gerçekleşen etaplar, yarışseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramankazan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 48'inci Hitit Rallisi'ne katılan yarışmacı ve hakemlere yarış boyunca ekipman ve gıda desteği sağladı. İzleyicilere güvenli alanlar da oluşturan ekipler, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle soğuk içecek ikramında bulundu.

7 etaptan oluşan yarışı, GMG Racing Rally takımı pilotları Alp Atak-Alperen Tetik ikilisi 47.19.70'lik dereceyle birinci bitirdi.

Kaynak: ANKA

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