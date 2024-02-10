Kahramankazan Belediyesi, Gençlere Asker Uğurlama Programı Düzenledi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi, Gençlere Asker Uğurlama Programı Düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, Gençlere Asker Uğurlama Programı Düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, çeşitli illerde vatani görevini yapacak gençler için asker uğurlama programı düzenledi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gençler ve aileleriyle bir araya gelerek hayırlı tezkereler diledi. Programda, Ankara yöresi oyunları oynandı ve askere gidecek gençlere dualarla kına yakıldı.

10.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
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Kahramankazan Belediyesince, çeşitli illerde vatani görevini yapacak gençler için asker uğurlama programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, askere gidecek gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gençlere hayırlı tezkereler dileyen Oğuz, "Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi sizlere nasip etsin. Gururla, onurla şerefle bu toprağın bir evladı olarak vatani görevinizi inşallah en kısa zamanda kazasız belasız yapıp ailelerinize dönmeyi nasip etsin." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz ve gençlerin Ankara yöresi oyunlarını da oynadığı programda, dualarla askere gidecek gençlere kına yakıldı.

Kaynak: AA

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