Kahramankazan Belediyesi\'nden birinci sınıfa başlayan öğrencilere eğitim desteği

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede birinci sınıfa giden tüm öğrencilere bin TL değerinde eğitim desteği verdi.

Kahramankazan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede birinci sınıfa adım atan tüm öğrencilere bin TL değerinde eğitim desteği ve hediye kutusu takdim edildi.

Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek çocukların okula başlama heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, miniklere sürpriz hediyelerini ve eğitim desteği çeklerini teslim etti.

HEM AİLELERE HEM DE YEREL ESNAFA ÇİFTE DESTEK

Sağlanan eğitim desteğinin sadece Kahramankazan'da hizmet veren yerel kırtasiyelerde geçerli olduğunu vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, bu uygulamayla hem ailelerin okul masraflarına katkı sağladıklarını hem de ilçe esnafının ekonomisini canlandırdıklarını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Çırpanoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza küçük birer hediye hazırladık. Kahramankazan'da birinci sınıfa başlayan evlatlarımıza iki yıldır düzenli olarak sağladığımız hediye çeki desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. İhtiyaç gözetmeksizin okula ilk adımı atan tüm birinci sınıf öğrencilerimize belediye olarak katkı sunmayı borç biliyoruz. Dağıttığımız bu çeklerin yalnızca ilçemizdeki yerel kırtasiyelerde geçerli olmasını sağlayarak hem velilerimizin yükünü hafifletiyor hem de yerel esnafımıza can suyu oluyoruz. Eğitime ve ilçe ekonomimize yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.