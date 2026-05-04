Kahramankazan Belediyesi'nden Çocuklara Erken Bayram Hediyesi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara elbise, tişört, pantolon ve ayakkabı hediye etti.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sosyal Market aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bayram öncesi çocuklara elbise, tişört, pantolon ve ayakkabı desteği verildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürülen çalışma, bayram öncesinde çocukların yüzünü güldürürken aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Bayramlar, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Çocuklarımızın bayrama mutlu ve huzurlu bir şekilde girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.