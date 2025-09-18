Kahramankazan Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Destek Projesi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, "Çölyak'ın farkındayız, yanınızdayız" projesiyle çölyak hastalarına destek olacak. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Vatandaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve glüten içermeyen temel gıdalara güvenle ulaşmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi, çölyak tanısı bulunan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve çölyak hastalarının beslenme güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir farkındalık projesi hayata geçirdi. "Çölyak'ın farkındayız, yanınızdayız" sloganıyla duyurulan çalışma kapsamında çölyak raporu bulunan vatandaşlar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak destekten yararlanabilecek.

Çırpanoğlu, çölyak hastalarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için her türlü desteğin sağlanacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve glüten içermeyen temel gıdalara güvenle ulaşmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Çırpanoğlu, toplum sağlığına duyarlılıkla yaklaştıklarını ve farkındalık çalışmalarını gelecek dönemde de sürdüreceklerini dile getirdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 13. katında başvurular kabul edilirken, ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0312 814 30 31 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.