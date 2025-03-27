Kahramankazan Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde Lokma İkramı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla lokma ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere giden vatandaşlar lokma tatlısı ikram edildi. Dualarla manevi duyguların hissedildiği bu gecede, lokma tatlısı ikramı ile birlik ve beraberliğin izinde, ayrıştırıcı değil birleştirici gücün nefesinde Kadir Gecesi tebrik edildi.