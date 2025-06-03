Kahramankazan Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Denetim

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren tatlıcılar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren pastaneler, fırınlar ve tatlı imalathanelerinde hijyen, üretim koşulları ve ürünlerin sağlıklı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatları, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri ve üretim alanlarının temizliği incelendi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Ekipler, vatandaşların bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.