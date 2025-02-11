Kahramankazan Belediyesi'nden Yeni Araç Yatırımı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin KazanBel Beton firmasının hizmet kadrosuna iki yeni beton mikseri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bir yeni çöp kamyonu kazandırıldı.

Kahramankazan'da vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren KazanBel Beton, araç filosunu iki yeni beton mikseriyle güçlendirirken; Temizlik İşleri Müdürlüğü de bir yeni çöp kamyonunu envanterine kattı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Yeni araçların modern teknolojiye sahip olduğunu ve ilçe genelindeki ve ilçeye yakın konumdaki inşaat projelerine katkı sağlayacağı vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Hizmet için söz verdik, yapıyoruz" dedi.