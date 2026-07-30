Kahramankazan Belediyesi\'nden YKS tercihlerinde danışmanlık hizmeti

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, YKS tercih döneminde üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti sunuyor. Hizmet, 10 Ağustos'a kadar Mavi Ay Birimi'nde devam edecek.

Kahramankazan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Belediye tarafından sunulan YKS Tercih Danışmanlığı hizmetiyle öğrenciler, tercih sürecinde uzman eğitmenlerden destek alıyor.

Danışmanlık hizmeti 29 Temmuz-10 Ağustos günleri arasında her gün 13.00-16.00 saatlerinde Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi'nde gerçekleştiriliyor.

Hizmet kapsamında Mersin Eğitim Kurumları eğitmenleri tarafından öğrencilere ilgi alanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda tercih danışmanlığı veriliyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, gençlerin eğitim hayatına destek vermeyi önemsediklerini belirterek, "Üniversite tercih dönemi, öğrencilerimizin geleceğini şekillendiren en önemli süreçlerden biridir. Bu süreçte gençlerimizin doğru kararlar alabilmeleri için uzman desteği sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyoruz" diye konuştu.