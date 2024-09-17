Kahramankazan Belediyesi Okullara Temizlik Malzemesi Desteği Verdi

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullara temizlik malzemesi desteği verdi.

İlçedeki okulları tek tek ziyaret eden Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullara yüzeysel dezenfektan, maske, pil kutusu ve geri dönüşüm kutusu temin etti.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, desteğin öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için süreceğini belirtti.