Kahramankazan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Erzak Kolisi Desteği

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan erzak kolilerini belirlenen adreslere dağıtmaya başladı.

Kahramankazan Belediyesi, temel gıda ürünlerinden oluşan kolileri, ramazan ayında vatandaşların sofralarına katkı sunmak amacıyla hazırlıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek ulaşarak erzak kolilerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu,"Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren müstesna bir zaman dilimidir. Kahramankazan Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Sosyal yardımlarımızı yalnızca Ramazan ayında değil, yılın her döneminde sürdürüyoruz" dedi.