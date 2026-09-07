Kahramankazan Belediyesi zabıta personeli Kızılcahamam\'daki koşu yarışlarında birinci oldu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Arif Koç ve Aytaç Yavuz, Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Koşu Yarışması kapsamında katıldıkları arazi ve yol koşularında kendi yaş kategorilerinde birinci oldu. Koç genel klasmanda ikinci, Yavuz ise dördüncü sırada yer aldı.

Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Koşu Yarışması kapsamında 11K Sarayköy Yol Koşusu'nda mücadele eden Kahramankazan Belediyesi personeli Arif Koç, kendi yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken; genel klasmanda ise ikinci sırada yer aldı.

12K Sey Hamamı Arazi Koşusu'nda yarışı sürdüren Aytaç Yavuz ise gösterdiği performansla yaş kategorisinde birinci olarak şampiyonluğa ulaştı. Yavuz, genel klasmanda da dördüncü sırada yarışı tamamlayarak organizasyonu dereceyle kapattı.

BAŞKAN ÇIRPANOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Elde edilen başarının ardından personeli tebrik eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerinden Arif Koç ve Aytaç Yavuz'un Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Koşu Yarışması'nda elde ettikleri dereceler bizleri son derece gururlandırmıştır. Mesailerindeki özveriyi spor alanındaki azimleriyle taçlandıran ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.