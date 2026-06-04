Kahramankazan Belediyespor'a "Başkentin Yüzünü Güldüren Takım" Ödülü

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye spor Futbol Takımı, Türk spor basınının unutulmaz isimlerinden Gazeteciler Cemiyeti üyesi Arman Talay anısına düzenlenen törende, "Başkentin Yüzünü Güldüren Takım" ödülüne layık görüldü.

Türk spor basınının unutulmaz isimlerinden Gazeteciler Cemiyeti üyesi Arman Talay anısına Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen geleneksel spor ödülleri, bu yıl 28'inci kez sahiplerini buldu. Törende, 2025 yılında sergiledikleri üstün başarılarla Ankara ve Türk sporuna değer katan isimler ödüllendirildi.

Ödüle layık görülen isimleri belirleyen jüride; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Ayhan Aydemir, merhum Arman Talay'ın yeğeni Artun Talay, Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun ve Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal yer aldı.

11 SEÇKİN İSİM ARASINDA BİR BAŞKENT GURURU

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda, 2025 yılında 10'u spor, biri sanat alanında olmak üzere toplam 11 sporcu, kulüp, yazar ve sanatçı ödüle layık görüldü. Rıza Kayaalp, Ziraat Bankkart gibi Türk sporunun önde gelen markalarının ve şampiyonlarının sahne aldığı gecede; Kahramankazan Belediyespor Futbol Takımı da "Başkentin Yüzünü Güldüren Takım" ödülüyle seçkin kulüpler arasındaki yerini aldı.

Gecede Kahramankazan Belediyespor'un yanı sıra Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, A Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Haymanaspor Kız Futbol Takımı, TRT Spor Spikeri Bilge Horasan, Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı'ndan gol kraliçesi Yağmur Avcı, sanatçı Sabri Özmener, ritmik cimnastikçi Ada Kaplan, ASKİ Spor Kulübü, eskrimde dünya şampiyonu Furkan Yaman ve halterci Cansel Özkan da ödüllerine kavuşan diğer isimler oldu.