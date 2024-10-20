Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı Antalya'da Üç Madalya Kazandı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye spor Kulübü Bocce Takımı Antalya'daki uluslararası turnuvada, Raffa Tekler kategorisinde ikinci, çiftler takım ve üçlü takımlar müsabakalarında ise üçüncü olarak turnuvayı üç madalya ile tamamladı.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce Takımı, Antalya'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Kemer Bocce Turnuvası'na katılarak önemli bir başarıya imza attı. Sporculardan Eylül Cömertoğlu Raffa Tekler kategorisinde ikinci, Mehmet Ali Korkmaz ve Bilgehan Çakır çiftler takım müsabakalarında 3'üncü, Mehmet Emin Doktur, Emre Doktur ve Musa Sarıçam ise üçlü takımlar müsabakalarında yine üçüncü olarak Antalya'daki turnuvadan üç madalya ile döndüler.

Sporcular, gelecek müsabakalara daha iyi hazırlanacaklarını ve başarılarını sürdüreceklerini belirterek, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu'na teşekkürler etti.

"Elde ettikleri başarı, azim ve çalışmanın sonucudur"

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu da bocce takımının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Takımımızın Antalya'daki 15'inci Uluslararası Kemer Bocce Turnuvası'nda gösterdiği üstün performans, ilçemizin spor alanındaki yükselişinin önemli bir göstergesidir. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarı, azim ve çalışmanın sonucudur. Bundan sonraki turnuvalarda da aynı disiplinle çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğinize yürekten inanıyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız" dedi.

Milli takıma seçilerek Avrupa sahnesinde gösterdiği performans ile Raffa Tekler kategorisini ikinci olarak tamamlayan Kahramankazan Belediyespor Kulübü Bocce Takımı sporcularından Eylül Cömertoğlu'nu da tebrik eden Başkan Çırpanoğlu, Türkiye Bocce Milli Takımı olarak dünya şampiyonasında mücadele etmeye devam eden sporcuya başarılar diledi.