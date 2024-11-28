Kahramankazan Belediyespor Güreş Takımı, İl Şampiyonası\'ndan Madalyalarla Döndü

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye spor Güreş Takımı, Ankara Okullar Arası İl Şampiyonası'ndan madalyayla döndü. Aldıkları başarıdan dolayı genç sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sporcuların gelecek müsabakalarda da başarılarının devam edeceğinden şüphesi olmadığını söyledi.

Ankara genelinde düzenlenen Okullar Arası İl Şampiyonası'na katılan Kahramankazan Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, turnuva sonunda 1 gümüş 1 bronz madalya alarak yeni bir başarıya daha imza attı. 55 kilogramda Gençler B kategorisinde mücadele ederek rakiplerine karşı galip gelen Ümit Nusret Terzi ikinci olarak gümüş madalya, Hayrettin Göven üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Güreş sporunun devamlılığını sağlayarak başarılar elde etmeye devam edeceklerini belirten Güreş Antrenörü Mustafa Albayrak, "Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kahramankazan'da sporun ve sporcunun kıymetini bilerek bizlerin her zaman yanında olan Kahramankazan Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Selim Çırpanoğlu'na verdiği desteklerden dolayı kulüp sporcularımız adına ayrıca teşekkür ediyorum " dedi.

İlçenin gelişimine her alanda katkı sağlamak istediklerini dile getiren Başkan Çırpanoğlu, spor alanında da gerekli yatırımların yapılarak sporculara yönelik desteklerinin süreceğini belirtti. Aldıkları başarıdan dolayı genç sporcuları tebrik eden Başkan Çırpanoğlu, sporcuların gelecek müsabakalarda da başarılarının devam edeceğinden şüphesi olmadığını sözlerine ekledi.