Kahramankazan Belediyespor Küçük Kız Takımı İlk Maçında Galip Geldi

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye spor Kulübü Voleybol Takımı, Altyapı Küçük Kız Kategorisi'nde çıktığı ilk maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

2024-2025 Voleybol Sezonu'na Altyapı Küçük Kız ve Yıldız Kız Kategorisi'nde katılan Kahramankazan Belediyespor Kulübü, Küçük Kız kategorisinde ilk maçına çıktı. Kahramankazanlı küçük sultanlar, Anadolu Şahin Kulübü'ne karşı setlerde 25-8, 25-20 ve 25-16 skorlarla avantaj sağlayarak sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Kahramankazan'da genç yetenekleri keşfederek spor dünyası ile tanıştırmayı hedeflediklerini ifade eden voleybol antrenörleri Ali Hüsameddin Sincer, Tuğba Nur Şahbaz ve Ayşegül Çakır, Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nün hali hazırda 43 lisanslı voleybolcuya sahip olduğunu belirttiler. Voleybol takımı olarak gelecek maçlara daha iyi hazırlanarak turnuvaya galibiyet serisi ile devam etmek istediklerini vurgulayan antrenörler, Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine voleybol altyapısına yönelik verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.