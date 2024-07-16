Kahramankazan Belediyesi ve Kaymakamlık, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi ve Kaymakamlık, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi

Kahramankazan Belediyesi ve Kaymakamlık, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi

Kahramankazan Belediyesi ile Kaymakamlık iş birliğiyle 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi.

16.07.2024 11:37  Güncelleme: 12:08
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ile Kaymakamlık iş birliğiyle 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi ile Kaymakamlık iş birliğiyle Millet Bahçesi'nde anma töreni düzenledi. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, İlçe Müftüsü Mahmut Ay, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere, Yeniden Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel mehteran gösterisiyle başlayan program, saygı duruşuyla devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar okundu ve protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Çırpanoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Tıpkı 8 yıl önce, hain kanlı darbe girişiminde olduğu gibi bugün de bir aradayız. 8 yıl önce de bir aradaydık. İnşallah ilelebet milletimiz payidar olacak, milletimiz bir arada yaşayacak, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Milli hakimiyeti yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi kutlu bir mücadeleyle akamete uğradılar. Öylesine kutlu bir mücadele bizlere vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağının ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha gösterdiği bir gün olmuştur. Kahramankazan halkı bu uğrunda gereğini yapmıştır ve yine olsa yine yapacaktır."

Başkan Çırpanoğlu konuşmasının ardından üretici kadınların el emeği ürünlerini sergilendiği Kadınlar Çarşısı'nı gezerek, vatandaşlarla konuştu. Stantlardan alışveriş yapan Başkan Çırpanoğlu, kadınlara verdikleri desteklerin devam edeceğini söyledi.

Akşam saatlerine doğru başlayan etkinlikler arasında kum sanatı gösterisi, semazenlerin performansı ve Grup Dergah'ın ilahi ve dualarla süslediği anma bölümleri yer aldı.

14 Temmuz'da başlayan program, 15 Temmuz'da Başkan Çırpanoğlu ve Kaymakam Parlar eşliğinde, Kahramankazan Şehitliği ziyareti ile devam etti. Ayrıca Ulu Camii'nde okutulan mevlit sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt'un katılımıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi ve Kaymakamlık, 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenledi - Son Dakika


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