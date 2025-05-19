Kahramankazan'da 19 Mayıs Kutlamaları Kıraç Konseriyle Renklendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 19 Mayıs Kutlamaları Kıraç Konseriyle Renklendi

Kahramankazan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kıraç konseri ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Başkan Selim Çırpanoğlu, bayramın önemine vurgu yaparak, etkinlikte çocuklar için düzenlenen şenliklerin coşkusunu paylaştı.

19.05.2025 13:58  Güncelleme: 14:45
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sanatçı Kıraç sahne aldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin yeniden doğduğu gündür. Bugün burada omuz omuza olmak, bu bayramı hep birlikte kutlamak büyük bir gurur" diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği kutlamalar, Kıraç konseriyle taçlandı.

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çocuk Şenliği"nde, minikler gün boyunca animasyon şovlar, saha animasyon ekibi gösterileri ve şişme oyun gruplarıyla eğlendi. Etkinlik alanında dağıtılan pamuk şeker, macun ve mısır da çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Günün en renkli etkinliklerinden biri de "Uçurtma Şenliği" oldu. Millet Bahçesi semalarında süzülen ay-yıldızlı uçurtmalar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Üreten Kadınlar Çarşısı, yeniden hizmette

Çırpanoğlu'nun destekleriyle kurulan Üreten Kadınlar Çarşısı da etkinlikler kapsamında yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. El emeği ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu çarşı yoğun ilgi gördü.

Kutlamaların akşam bölümünde sahne alan sanatçı Kıraç, Millet Bahçesi'nde vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. Konser boyunca izleyiciler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti; alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan marşları söyledi.

Gecede söz alan Çırpanoğlu, "19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin yeniden doğduğu gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün burada omuz omuza olmak, bu bayramı hep birlikte kutlamak büyük bir gurur. Değerli sanatçımız Kıraç'a bizlerle bu coşkuyu paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Çırpanoğlu, Kıraç'a "Nutuk" ve cep saati hediye etti. Kıraç ise jesti için Çırpanoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 19 Mayıs Kutlamaları Kıraç Konseriyle Renklendi - Son Dakika

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