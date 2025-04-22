Kahramankazan'da 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencisi Mehmet Ayaz Kurudayıoğlu'na devretti. Çırpanoğlu, " Bizler öncelikle size bu güzel bayramı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi güzel çocuklarımız büyüyecek o insanların izinden ilerleyecek" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul öğrencisi Mehmet Ayaz Kurudayıoğlu'na bıraktı. 100 Yıl İstiklal İlkokulu'nda eğitim gören Kurudayıoğlu'nu belediye girişinde Kahramankazan Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kurudayıoğlu'na karşılama sırasında öğretmenler ve öğrenci arkadaşları eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanlığı makamını Selim Çırpanoğlu'ndan devralan Mehmet Ayaz Kurudayıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanı olarak görev yapmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Makamda ilk konuşmasını yapan Kurudayıoğlu, tüm çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi gerektiğinin altını çizerek, ilçedeki oyun alanlarıyla ilgili hayalinden bahsetti. Kurudayıoğlu, "Parklarımızın temiz ve daha çok oyun oynanacak şekilde olmasını hayal ediyorum. Bu güzel günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

" Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gelecekte nice Satıkadınlar yetişeceğinden ümitli olduklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, "Ayaz'a güzel temennilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Talepte bulunduğun konularla ilgili belediyemiz hassasiyetle ilgilenecek. Bizler de öncelikle size bu güzel bayramı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi güzel çocuklarımız büyüyecek o insanların izinden ilerleyecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ayaz Kurudayıoğlu, Başkan Çırpanoğlu'na kabullerinden dolayı teşekkür etti. Heyette Mehmet Ayaz'a eşlik eden Muhammed Hüseyin Akbulut, Başkan Çırpanoğlu'na resim hediye etti. Öğrencilerin nazik davranışlarını karşılıksız bırakmayan Çırpanoğlu, heyette yer alan miniklere Çizgilerle Nutuk resim kitabı ve oyuncak hediye etti.