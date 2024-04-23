Kahramankazan'da 23 Nisan ve TBMM Açılışının 104. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 23 Nisan ve TBMM Açılışının 104. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Kahramankazan\'da 23 Nisan ve TBMM Açılışının 104. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, gösteri sunumu, şiir okunması, ödül töreni ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

23.04.2024 14:14
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolasıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde devam eden etkinliklerde, Şehit Alper Kocaman İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteri sunuldu.

Oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda öğrenciler şiir okudu.

Okul korosunca seslendirilen şarkılarla 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden çocuklar anıldı.

Programda il ve ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikler kapsamında 23 Nisan konulu resim sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 23 Nisan ve TBMM Açılışının 104. Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

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