Kahramankazan'da 450 Kurban İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıldı

28.05.2026 16:28
Diyanet Vakfı, vekaletle kesilen 450 kurbanın etini Kahramankazan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Kahramankazan ilçesinde 450 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetle Kahramankazan'da bulunan TDV görevlileri ve gönüllüleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilen kurbanların etlerini bayramın ikinci günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Kahramankazan İlçe Müftülüğü bahçesinde toplanan TDV görevlileri ve gönüllüleri, araçlarla ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek kurban hisselerini bizzat kendileri teslim etti.

Vekaletle kesilen 450 küçük ve büyükbaş kurbandan 220 hissenin Fatih, Kayı, Kanuni Sultan Süleyman ve Atatürk mahallesinde önceden belirlenen ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.

TDV Kahramankazan Şubesi sorumlusu Muhittin Kayahan, AA muhabirine, vekaleten kesilen kurban hisselerinin ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Vakfa bağışlanan kurbanların dağıtımına ilişkin Kayahan, "İlçemizde vekaleten bağışlanan kurbanlar yalnızca ilçe merkezinde değil yurt içinde ve Filistin başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu vesileyle kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
