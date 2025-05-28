Kahramankazan'da 500 Çiftçiye Fideler Dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçedeki 500 çiftçiye toplamda 850 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki çiftçilere destek olmak için yüzde 50 hibeli sebze fidesi desteği yapıldı.

Domates, biber, patlıcan, salatalık ve türlerinden 9 çeşit sebze fidesi dağıtımı Kahramankazan Kapalı Pazar Yeri ile Güvenç Mahallesi'nde bulunan noktalarda iki gün sürdü.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi olarak üreten şehir hedeflerine ulaşmak istediklerini, bu kapsamda sanayici esnafların yanında tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçileri de yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Çırpanoğlu, "Şubat ayında aldığımız sebze fidesi taleplerini bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman çiftçilerimizin emekleriyle yeşeren mahsullerine hak ettiği değeri verecek, çiftçilerimize yönelik destek programlarımızı artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.