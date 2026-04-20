Kahramankazan'da Asfalt Seferberliği, Yeni Sanayi Bölgesi ile Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:09  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede "asfaltsız mahalle kalmayacak" hedefiyle başlatılan sıcak asfalt serim çalışmasının Yeni Sanayi Bölgesi ile devam edeceğini açıkladı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve ulaşım konforunu en üst seviyeye taşıyan asfalt seferberliğinde vites yükseltti. Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçenin tarihinde görülmemiş bir çalışma hacmine ulaştıklarını ifade eden Çırpanoğlu, bu başarının rakamsal boyutunu da gözler önüne serdi. Son iki yıl içerisinde toplam 200 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, ilçenin ulaşımında modern bir dönüşüm sağlandı.

Çırpanoğlu, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ve zeminin oturmasıyla birlikte müjdeyi veren Çırpanoğlu, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecinde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Su ve kanalizasyon altyapı çalışmaları sonrası zeminin oturmasını beklediğimiz Yeni Sanayi Bölgemizde asfalt çalışmalarına bu hafta başlıyoruz. Sabır gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum. Asfaltımız Yeni Sanayi Bölgemize ve ilçemize hayırlı olsun."

"Kahramankazan'da asfaltsız tek bir merkez veya kırsal mahalle bırakmayana dek durmayacağız"

Belediye ekiplerinin planlanan takvim doğrultusunda hem merkez hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da asfaltsız tek bir merkez veya kırsal mahalle bırakmayana dek durmayacağız. Vatandaşımıza verdiğimiz her söz, bizim için birer ödevdir" sözleriyle asfalt seferberliğinin artarak devam edeceği vurgusunu yaptı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:48:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.