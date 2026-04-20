Kahramankazan'da Asfalt Seferberliği, Yeni Sanayi Bölgesi ile Devam Ediyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede "asfaltsız mahalle kalmayacak" hedefiyle başlatılan sıcak asfalt serim çalışmasının Yeni Sanayi Bölgesi ile devam edeceğini açıkladı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve ulaşım konforunu en üst seviyeye taşıyan asfalt seferberliğinde vites yükseltti. Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçenin tarihinde görülmemiş bir çalışma hacmine ulaştıklarını ifade eden Çırpanoğlu, bu başarının rakamsal boyutunu da gözler önüne serdi. Son iki yıl içerisinde toplam 200 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, ilçenin ulaşımında modern bir dönüşüm sağlandı.

Çırpanoğlu, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ve zeminin oturmasıyla birlikte müjdeyi veren Çırpanoğlu, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecinde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Su ve kanalizasyon altyapı çalışmaları sonrası zeminin oturmasını beklediğimiz Yeni Sanayi Bölgemizde asfalt çalışmalarına bu hafta başlıyoruz. Sabır gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum. Asfaltımız Yeni Sanayi Bölgemize ve ilçemize hayırlı olsun."

"Kahramankazan'da asfaltsız tek bir merkez veya kırsal mahalle bırakmayana dek durmayacağız"

Belediye ekiplerinin planlanan takvim doğrultusunda hem merkez hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çırpanoğlu, "Kahramankazan'da asfaltsız tek bir merkez veya kırsal mahalle bırakmayana dek durmayacağız. Vatandaşımıza verdiğimiz her söz, bizim için birer ödevdir" sözleriyle asfalt seferberliğinin artarak devam edeceği vurgusunu yaptı.