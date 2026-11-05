Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne şehit Yusuf Pazar'ın adı verildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne şehit Yusuf Pazar'ın adı verildi

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Kahramankazan\'da Bilim ve Sanat Merkezi\'ne şehit Yusuf Pazar\'ın adı verildi
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Hakkari'de 2010'da şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın adı, Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne verildi.

Hakkari'de 2010'da şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın adı, Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne verildi.

Okulun adının "Şehit Yusuf Pazar Bilim ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, öğrenciler şehit Pazar anısına şiirler okudu.

Öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada birinci seçilerek okulun yeni amblemi olarak belirlenen tasarımın tanıtıldığı programda, bir öğrencinin yaptığı şehidin yağlı boya portresi, Kaymakam Mustafa Yılmaz tarafından şehidin babası Yaşar Pazar'a hediye edildi.

Okulun yeni adının yer aldığı tabelanın önünde kurdele kesiminin ardından katılımcılar, girişte oluşturulan Şehit Yusuf Pazar Köşesi'ni gezdi.

Şehidin babası Yaşar Pazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun adının okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunun, ilkokul eğitimini bu binada aldığını belirten Pazar, "Adı artık burada yaşayacak. Yusuf önceden sadece bizim oğlumuzdu, şehit olunca bütün milletin evladı oldu. Bize bu gururu yaşatan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin kabri ziyaret edildi

Okul Müdürü Osman Demirel ise merkeze şehidin adının verilmesiyle sorumluluklarının daha da arttığını, öğrencilerin bu bilinçle yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Törenin ardından öğrenciler, şehidin ailesini ve kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Şeyda Ünal, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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