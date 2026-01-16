Kahramankazan'da Hayvan Üreticilerine Eğitim ve Destek

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Ciğir ve Akçaören mahallelerinde üreticilerle bir araya gelerek, "Buzağı Bakımı ve Besleme" ve "Meme Hijyeni" konularında eğitimler verdi.

Kahramankazan'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destek ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik saha çalışmalarında, ilçede kapsamlı eğitim ve ziyaretler gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde Aydın, Ciğir ve Akçaören mahallelerinde üreticilerle bir araya gelinerek, Buzağı Bakımı ve Besleme ile Meme Hijyeni konularında eğitimler verildi. Eğitimler, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Yapılan ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç duyduğu malzemeler kendilerine teslim edilirken, sahada tespit edilen eksiklikler ve yetiştiricilerin talepleri de not edilerek değerlendirmeye alındı. Böylece hem mevcut sorunlara yerinde çözüm üretilmesi hem de üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflendi.