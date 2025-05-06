Kahramankazan'da "hitabet yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "hitabet yarışması" düzenlendi

Kahramankazan\'da "hitabet yarışması" düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 10. sınıf öğrencilerine yönelik hitabet yarışması gerçekleştirildi.

06.05.2025 13:12
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 10. sınıf öğrencilerine yönelik hitabet yarışması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen yarışmaya okulları temsilen katılan 8 öğrenci sahneye çıkarak 4 dakika süreyle ilçeyi tanıttı.

Daha sonra jüri masasındaki zarflardan birisini seçerek içinden çıkan konu başlığı hakkındaki duygu ve düşüncelerini içeren bir konuşma yapan öğrenciler telaffuz, diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne ve konuya hakimiyet gibi kriterlere gör jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Kahramankazan Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi öğrencisi Ezel Mete 1. seçildi.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, konuşmasında, öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaları, Kahramankazan'ı farklı yönleri ile tanıtmaları, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmeleri ile toplum önünde konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Kültür, Güncel, ankara, Son Dakika

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