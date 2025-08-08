Kahramankazan'da Kaçak Gıda Operasyonu - Son Dakika
Kahramankazan'da Kaçak Gıda Operasyonu

08.08.2025 17:40
Halk sağlığını tehdit eden 12 milyon liralık gıda ürünleri ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.

Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan çok sayıda gıda ürününün ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünlerinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, 17 bin 330 kilogram peynir, 1700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş çeşitli firmalara ait 14 bin 430 etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik ürünün imha edildiği bilgisi verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden V.B. tutuklanırken, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

