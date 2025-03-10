Kahramankazan'da Kadınlar Lokali ve Girişim Kooperatifi Açıldı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, kadınların sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve ekonomik kalkınmalarına destek olmak amacıyla Kahramankazan Kadınlar Lokali ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Kadınlar Lokali ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı.

"Kadınlarımızın gelir elde etmelerine imkan tanıyacak"

Açılış konuşmasında kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün önemine değinen Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"Kadınlar Lokali, kadınlarımızın bir araya gelip sosyalleşebileceği, eğitim ve atölye çalışmalarına katılabileceği, fikir alışverişi yapabileceği, farklı bakış açıları geliştireceği bir merkez olacak. Kadın Kooperatifimiz ise el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına destek sağlayarak kadınlarımızın gelir elde etmelerine imkan tanıyacak. Bu noktada tekrar buraya teşrif eden hanımefendilere çok çok teşekkür ediyorum. Hanımefendiler hanımefendilere sahip çıktıkça, bizler yerel yöneticiler olarak sizlerle beraber yol yürüdükçe hiçbir güç sizlerin önünde duramaz. Kadınların üretimde daha fazla yer alması, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve sosyal hayatta daha aktif olmaları için belediye olarak her zaman yanınızda olacağız. Tekrar hayırlı olsun, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Mahalle sakinleri, sağlanan bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Çırpanoğlu'na teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, Başkan Çırpanoğlu ile birlikte Bahar Altan'ın yağlı boya resim sergisini ve el emeği dekorasyon ürünlerinin sergilendiği standı gezdi. Bahar Altan, yağlı boya tablolarından bir tanesini günün anısına Başkan Çırpanoğlu'na hediye etti. Kayı Mahallesi'ndeki açılışın ardından, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Başkan Çırpanoğlu, Satı Kadın Mahallesi'ne geçti.

Burada kooperatif açılışını gerçekleştiren Çırpanoğlu, Kooperatif'te satışa sunulan ev yapımı ürünler ve ürün çeşitliliğiyle ilgili bilgi alarak tekrar kadınlara yönelik yenilikçi projelere yer vereceklerini belirtti.

Program, kadınların balonları gökyüzüne göndermesiyle harika bir hava görüntüsüyle sona erdi.