Kahramankazan'da Kapalı Sulama Sistemi Tamamlandı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Kapalı Sulama Sistemi Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin işbirliğiyle Kahramankazan Örencik Mahallesi'nde açık sulama kanalları kapalı sulama sistemine dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde 130 dekar alan sulamaya açıldı ve su tasarrufu sağlandı.

15.05.2025 14:19  Güncelleme: 14:50
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi'nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları, "Kapalı Sulama Sistemi"ne dönüştürüldü. Su tasarrufu sağlamak amacıyla dönüştürülen sistem ile 130 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Toplam 4 bin 945 metre boru döşenerek hizmete açılan tesisin işletmesi ise Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı destekleyecek ve tarımsal üretimi artıracak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi'nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları "Kapalı Sulama Sistemi"ne dönüştürüldü. Sulama göletinin açılışına, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve davetli katıldı.

Sulama kanallarında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda tesisi faal duruma getirebilmek, suyun tarım alanlarında etkin kullanılmasını sağlamak ve vahşi sulamanın önüne geçerek su tasarrufu sağlamak amacıyla dönüştürülen sistem sayesinde 1130 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Toplam 4 bin 945 metre boru döşenerek hizmete açılan tesisin işletmesi ise Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülecek.

"Gelecek nesillere hem toprağı hem de suyu bırakabilmek için gereken özeni göstermemiz lazım"

Açılış konuşmasında "Tarımsal üretimden vazgeçmeyin, tarımsal üretime devam edin" mesajlarını veren ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:

"Kahramankazan Belediye'mizle birlikte istişare ederek ASKİ üzerinden inşaatı bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Şu andan itibaren de artık sulama şebekesi Kahramankazan Belediye'mize ait. Onlar işletecekler. Üreticilerimize en büyük katkıyı suyla sağlayacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğinde çiftçi geliri minimum üç kat artar. Bizim de hedefimiz buydu. Lütfen şunu unutmayınız. Bir iklim krizi yaşıyoruz ve su çok değerli. Suyu damla damla kullanmak durumundayız. Gelecek nesillere hem toprağı hem de suyu bırakabilmek için gereken özeni göstermemiz lazım. Üreticilerimizin tohumundan gübresine fidesinden sulamasına kadar her türlü yardımı ve yatırımı gerçekleştiriyoruz. Son dönemde biliyorsunuz atık plastikleri topluyoruz bir damla sulama fabrikası kurduk. Damla sulama fabrikasında borularımızı üretiyoruz. Yakında bunların da talebini açacağız. İsteyen vatandaşlarımıza damla sunama borusunu da vereceğiz. Lütfen tarımsal üretimden vazgeçmeyin. Tarımsal üretime devam edin. Biz de hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Kahramankazan Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen desteği sağlayalım. Hep beraber üretelim. Bütün üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü de kutluyorum."

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ise "Kahramankazan hem sanayi başkenti olma yolunda hızla ilerlerken, özümüz olan tarımı ve hayvancılığı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'ın Ankara'nın çiftsini ayağa kaldırmak için, ziraatı ayağa kaldırmak için, hayvancılığı ayağa kaldırmak için verdiği büyük bir mücadele var. Kahramankazan'ın çiftçisinin Büyükşehir Belediyesi'yle Kahramankazan Belediyesi'yle güzel bir şekilde yapacağı etkinliklerle Ankara'ya Kahramankazan'ın adını duyuracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Kapalı Sulama Sistemi Tamamlandı - Son Dakika

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