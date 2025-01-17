Kahramankazan\'da Karne Töreni

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Yarıyıl tatilinin başlamasıyla Kahramankazan'daki eğitim kurumlarında öğrencilere karneleri verildi.

Milli Egemenlik İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne törenine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.

Sınıfları gezen Kaymakam Parlar ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti, karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Karnelerini alan minik öğrencilerin heyecanla oldukları görüldü.

Çocuklarının sevincine ortak olmak isteyen veliler de okulun bahçesinde bekledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, öğrencilere seslenerek, "Aldığınız bu karneler sadece akademik başarınızın bir göstergesidir. Buna farklı anlam yüklemeyiniz. Sizin kişiliğinizi, karakterinizi yansıtan bir vesika asla değildir. Teknolojinin sizi yönetmesini asla müsaade etmeyin, teknolojinin esiri olmayın. Enerjinizi ve zamanınızı sömürmesine İzin vermeyin. Ara tatilde yaşlarınızı ziyaret edin, akrabalarınızla bir araya gelin, farklı deneyimleri tecrübe edin. Bu, size çok önemli bir hayat tecrübesi kazandıracaktır." dedi.